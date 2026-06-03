Tromba d’aria a Roma: danni e allarme nei Prati Fiscali

La tromba d’aria che ha colpito Roma nelle ultime ore ha generato caos e distruzione, in particolare nella zona di Prati Fiscali. Alberi sradicati, segnaletica stradale danneggiata e disagi per i residenti sono solo alcune delle conseguenze di questo violento fenomeno meteorologico.

Le immagini che giungono dalla zona mostrano la devastazione causata dalla tromba d’aria, con la popolazione locale impegnata nei lavori di ripristino e messa in sicurezza. I danni alle abitazioni e ai veicoli sono stati numerosi, rendendo necessario l’intervento delle autorità per gestire l’emergenza in corso.

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