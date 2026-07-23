Tromba d’aria colpisce Chioggia: evacuata la spiaggia

Una tromba d’aria ha colpito Chioggia, provocando danni e paura tra i presenti. I gestori degli stabilimenti balneari hanno sottolineato l’importanza dell’evacuazione immediata della spiaggia, evitando così un potenziale disastro. Ombrelloni e lettini sono stati divelti, mentre il sindaco ha diffuso un video che testimonia l’impatto della tromba d’aria. I danni sono stati stimati a 20mila euro ciascuno, evidenziando la forza del fenomeno meteorologico.

La notizia della tromba d’aria a Chioggia è in cima ai trend online, suscitando l’interesse del pubblico che cerca aggiornamenti costanti. Il Veneto è stato flagellato dal maltempo, evidenziando l’importanza di essere pronti ad affrontare situazioni di emergenza simili. Per ulteriori dettagli sull’evento e per aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire online su fonti affidabili.