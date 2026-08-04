Tromba d’aria colpisce l’Italia centrale

Una tromba d’aria si è abbattuta sull’Italia centrale nelle ultime ore, causando danni e disagi in diverse zone colpite. Il maltempo ha provocato la caduta di alberi, allagamenti e danni alle coltivazioni, con particolare intensità tra Allerona Scalo e Castel Viscardo. Le strade sono state allagate a Perugia, con rami spezzati e alberi caduti su auto, mentre diverse abitazioni sono state colpite dall’evento meteorologico. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi necessari per ripristinare la normalità.

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