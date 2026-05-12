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martedì, Maggio 12, 2026
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Tromba d’aria colpisce Verona: danni e disagi diffusi

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In queste ore, il tema della tromba d’aria è in cima ai top trend online, con particolare riferimento alle drammatiche conseguenze a Verona. Nella città scaligera, un violento temporale ha seminato il caos: grandine, alberi sradicati, vie allagate, veicoli danneggiati e strade chiuse. Le immagini mostrano la devastazione provocata dalla furia della natura, con danni ingenti anche ai banchetti e ai plateatici di Piazza Erbe.

La situazione non è stata migliore nel resto del Veneto, con grandine e pioggia che hanno causato strade allagate e alberi caduti, colpendo anche il centro storico di Treviso. I residenti hanno vissuto momenti di paura e sgomento di fronte a un evento meteorologico così violento e repentino, che ha richiesto interventi tempestivi per ripristinare la normalità.

La cronaca di Verona e delle zone circostanti resta al centro dell’attenzione, con la popolazione ancora sotto shock per l’impatto di questa tromba d’aria. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online e approfondire la portata di questa calamità naturale.

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