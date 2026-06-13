Trooping the Colour: cerimonia reale a Londra

In queste ore, il tema del Trooping the Colour è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si tratta di una cerimonia tradizionale che coinvolge la Royal Family a Londra, con la presenza della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace per assistere al passaggio delle Red Arrows. Un momento di grande importanza storica e simbolica che richiama l’attenzione di appassionati e curiosi. Per approfondimenti e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.