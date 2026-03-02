Trump accelera spinta mondiale fuori dal dollaro

Lunedì 2 Marzo 2026, ore 10:38, Italia. In queste ore, un tema riguardante l’Iran sta dominando le ricerche online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di un’accelerazione nella perdita di predominio del dollaro a causa degli attacchi statunitensi all’Iran. Questo evento ha scosso i mercati finanziari, portando a un aumento del valore di rifugio dello yen e del franco svizzero.

Le ultime notizie, aggiornate alle 9:20 di questa mattina, confermano l’interesse crescente nei confronti di questa vicenda geopolitica di rilevanza internazionale. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per restare aggiornati su questa situazione in evoluzione.