Trump attacca la Cina: discorso in voga

In queste ore, il discorso di Donald Trump che accusa la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020 è al centro dell’attenzione online, risultando in cima ai trend sui motori di ricerca. Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti, nel 2020 si è verificato il più grande furto di dati elettorali nella storia, mettendo in discussione l’integrità del sistema di voto americano.

Le dichiarazioni di Trump non sono passate inosservate, generando reazioni contrastanti e alimentando il dibattito sulle relazioni internazionali. Inoltre, Trump ha manifestato la sua furia nei confronti di due importanti emittenti televisive, chiedendo addirittura la revoca delle licenze a NBC e ABC.

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