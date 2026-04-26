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Trump: polemiche alla cena dei corrispondenti Casa Bianca

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Nelle ultime ore, il tema di spicco sui motori di ricerca è Trump, con una particolare attenzione rivolta a un episodio di tensione avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Le ultime informazioni parlano di un sospetto armato con coltelli e armi da fuoco, ora in custodia. La situazione ha generato confusione e timori tra i presenti, con il giornalista Gary O’Donoghue che ha descritto momenti di grande apprensione. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle prime ore di questa mattina. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti online.

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