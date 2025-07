TSA, OTTIMA LA VALUTAZIONE MINISTERIALE

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Un importante riconoscimento all’attività del Teatro Stabile d’Abruzzo arriva dalla assegnazione dei punteggi relativi alla qualità artistica attribuiti dalla Commissione Consultiva per il Teatro del Ministero della Cultura, prodromi alla determinazione dei contributi economici al Teatro Pubblico dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo: nell’ambito dei Teatri delle Città di rilevante interesse culturale il TSA cresce, avanzando dal penultimo al decimo posto su venti organismi teatrali valutati e ammessi al finanziamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La valutazione per il triennio 2025/2027 vede premiato il lavoro della Direzione Artistica di Giorgio Pasotti che fa aumentare il punteggio anche rispetto alla qualità del progetto triennale, della qualità professionale del personale artistico impiegato, delle azioni di ricerca e sviluppo, delle collaborazioni con il sistema culturale nazionale e territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una assegnazione che ci gratifica, dichiara Pasotti, lo Stabile d’Abruzzo ha un territorio di riferimento molto più piccolo e poco omogeneo rispetto a quello di Teatri delle Città che operano in regioni italiane meno complesse dal punto di vista orografico e delle infrastrutture, ma stiamo provando a superare le difficoltà oggettive con una progettazione accurata, a far circuitare con i nostri spettacoli un’idea di cultura viva, che riguarda le persone e le loro vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Proponiamo percorsi di apertura su temi trattati dai grandi classici e riproposti in linguaggi contemporanei, proponiamo atteggiamenti produttivi inclusivi, meraviglia e stupore nell’estetica, ma profondità di pensiero e serietà di programmazione – Questo mio secondo mandato alla guida del TSA sta portando buoni frutti, spero davvero di riuscire a consolidare in Italia l’immagine di uno Stabile che opera con serietà, con dipendenti e collaboratori di grande livello che riescono a gestire le numerose produzioni e le mille attività con risultati entusiasmanti.” Nel triennio il TSA ha saputo coniugare progetti nazionali e progetti territoriali importanti con attenzione al pareggio di bilancio e alla compatibilità economica, senza mai generare squilibri finanziari: “La valutazione della Commissione Consultiva del Ministero conforta il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, dice il Presidente Miska Ruggeri, che ha plaudito alla proposta artistica e produttiva della Struttura guidata da Giorgio Pasotti, vorrei sottolineare che la crescita nella qualità della proposta non si è mai discostata dalle esigenze di bilancio, il TSA opera con rigore, il confronto continuo e il reciproco supporto al suo interno tra i Soci Fondatori Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila portano, evidentemente, a risultati positivi e ragionati.” Alle voci del Direttore e del Presidente dell’Ente Teatrale Regionale, si aggiunge il commento del Delegato alla Direzione Amministrativa Leonardo Bizzarri: “La valutazione qualitativa del progetto triennale del TSA premia tutte le persone che con passione e competenza hanno operato per mettere in campo azioni programmatiche e linee produttive che compongono e definiscono l’intera attività. Abbiamo vinto la prima scommessa, quella sulle scelte e le collaborazioni, abbiamo di nuovo puntato sul nostro territorio, sulla qualità degli artisti coinvolti e sulle tante sinergie con teatri di tutta Italia, continuiamo a lavorare con serenità.”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, con dettagli forniti direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul loro sito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it