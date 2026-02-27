Turrivalignani, approvata risoluzione per la manutenzione urgente della Strada Pescarina: Di Marco al lavoro per la sicurezza e la mobilità.

Il consigliere Antonio Di Marco ha espresso soddisfazione per l’accoglimento in Commissione della risoluzione sugli interventi urgenti per la manutenzione della Strada Pescarina nel Comune di Turrivalignani. La strada, che ha assunto un ruolo strategico per la mobilità dell’area negli ultimi mesi, necessita di interventi per garantire condizioni di sicurezza e funzionalità.

Di Marco ha spiegato che con il documento a sua firma ha chiesto alla Giunta di verificare con urgenza lo stato della viabilità e di definire gli interventi necessari per il ripristino della sicurezza, così come la realizzazione di un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane per evitare allagamenti e situazioni di rischio.

Il consigliere, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, ha sottolineato l’importanza della Strada Pescarina per la mobilità locale e per l’equilibrio del sistema viario della zona, sottolineando la necessità di procedere rapidamente con gli interventi richiesti per garantire piena sicurezza e stabilità al collegamento essenziale per il territorio.

Di Marco ha evidenziato l’importanza di tradurre l’indirizzo politico espresso in Commissione in azioni tempestive, affinché gli interventi previsti possano essere attuati in tempi certi. Il consigliere ha sottolineato che si tratta di una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità locali, che richiedono infrastrutture sicure e soluzioni immediate ai problemi infrastrutturali.

La risoluzione accolta in Commissione rappresenta un passo avanti significativo per affrontare una criticità che da tempo attendeva soluzioni. Di Marco si è detto fiducioso che gli interventi necessari potranno essere realizzati a breve per assicurare la sicurezza e la mobilità del territorio di Turrivalignani.