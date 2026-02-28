Tv8: la nuova era della F1 2026 debutta a Melbourne

Sabato 28 Febbraio 2026, alle ore 06:38, il tema in tendenza online è tv8. In queste ore, la notizia è molto cercata sui motori di ricerca ed è al top dei trend. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 04:40:00 di oggi.

La Formula 1 inaugura la stagione 2026 a Melbourne con importanti novità: addio al DRS e l’introduzione di Straight Line Mode e Overtake Mode. Un cambiamento che promette di rivoluzionare le gare e le strategie dei team.

Il Gran Premio d’Australia vedrà anche l’omaggio a due figure femminili di spicco, con l’intitolazione di una curva a Laura Muller e Hannah Schmitz, sottolineando l’importanza della presenza femminile nel motorsport.

