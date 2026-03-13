Tv8: Mercedes in testa alle libere 1 del GP Cina

Nelle ultime ore, il tema tv8 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Mercedes ha dominato le prove libere 1 del Gran Premio di Cina di Formula 1, con le Ferrari che cercano di recuperare terreno. La scuderia tedesca conferma la propria competitività, mentre McLaren sembra risvegliarsi. Gli appassionati sono in attesa delle qualifiche e della pole della sprint race, che promettono spettacolo e adrenalina.

