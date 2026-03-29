Tv8 streaming: la pole position di Di Giannantonio al Gp Austin 2026

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda il tv8 streaming, con particolare interesse per la recente griglia di partenza del Gp Austin 2026. Marc Marquez, dopo l’episodio con Di Giannantonio, si trova a pagare con un long lap penalty. Ad Austin, Di Giannantonio ha conquistato la pole position e il record della pista, precedendo Acosta e Bagnaia. Nel frattempo, Bezzecchi è stato penalizzato, suscitando discussione tra gli appassionati di MotoGp.

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