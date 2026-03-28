Tv8 streaming: MotoGP a Austin, Di Giannantonio in pole position

In queste ore, il tema del tv8 streaming è particolarmente ricercato online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Un aggiornamento riguarda la diretta della gara sprint del MotoGP ad Austin, Texas. Nella sprint race, Francesco Bagnaia ha fatto uno scatto in testa seguito da Pedro Acosta, mentre un momento di disastro ha coinvolto Marc Marquez che è caduto abbattendo Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo si è poi riscattato aggiudicandosi la pole position per le qualifiche. La corsa sprint è iniziata alle 21.10, offrendo agli appassionati di motori un’emozionante sfida tra i piloti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online.