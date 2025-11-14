“U Parrinu – La mia storia con Don Pino Puglisi” al Teatro Sophia di Pescara

Comunicato-stampa-Teatro-Sophia.docx Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro vero, fatto di parole, silenzi e vita. Il Teatro Sophia di Pescara (via Campobasso, 13) apre le porte a uno spettacolo che parla al cuore e alla coscienza: “U Parrinu – La mia storia con Don Pino Puglisi”, scritto e interpretato da Christian Di Domenico. In scena sabato 15 novembre alle 21:00 e domenica 16 novembre alle 18:00 ( Per info e prenotazioni: +39 352 035 2022), il monologo è un racconto intenso e autentico che narra l’incontro dell’autore con Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia nel 1993. Attraverso ricordi, sorrisi e profonde riflessioni, Christian Di Domenico dipinge il ritratto di un uomo che ha scelto la bontà come atto di coraggio quotidiano. Il titolo, “U Parrinu” – che in siciliano significa “Il Parroco” – diventa simbolo di affetto, memoria e gratitudine verso una figura che, con la sua eredità di impegno civile e amore per i più giovani, continua a ispirare intere generazioni. Uno spettacolo per non dimenticare e per riflettere, su una delle figure più luminose della lotta alla mafia