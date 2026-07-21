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Ucraina: destituito capo forze armate, scoppiano proteste

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In queste ore, una notizia legata al conflitto Ucraina-Russia sta dominando le tendenze online e i motori di ricerca. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrskyi è stato rimosso dall’incarico, suscitando reazioni contrastanti. Secondo alcune fonti, l’Ucraina avrebbe sostenuto di non avere intenzioni di conquistare territori, ma di difendersi, ricevendo anche il supporto di Crosetto. Il presidente Zelensky ha nominato Drapatyi al posto di Syrskyi, scatenando manifestazioni nelle piazze ucraine contro questa decisione. L’evolversi della situazione è seguito con grande interesse da esperti e osservatori internazionali. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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