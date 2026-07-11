Ultimi aggiornamenti su iphone 16

In queste ore, il tema dell’iphone 16 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguarda il ribasso del prezzo dell’iphone 16 Plus da parte di Flipkart, con sconti fino a Rs 16,000. Inoltre, sono state segnalate offerte interessanti per gli iphone 17 Pro su Amazon, con riduzioni fino a $240 per il modello Pro e $449 per il modello Pro Max. Anche Flipkart ha lanciato la GOAT Sale, proponendo l’iphone 17 a partire da Rs 69,900 e l’iphone 16 a partire da Rs 58,900. La costante evoluzione del mercato degli smartphone suscita grande interesse tra gli utenti, che possono approfondire ulteriormente le novità legate all’iphone 16 consultando le fonti online disponibili.