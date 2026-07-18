Umbria: cultura e occupazione in crescita nel 2025

La regione Umbria è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema ‘umbria’ in tendenza online. I dati più recenti mostrano che il settore culturale umbro ha un valore di 1,1 miliardi di euro e supporta oltre 19 mila occupati. Un segnale positivo arriva anche dall’anno precedente, il 2025, durante il quale sia il valore che l’occupazione nel settore culturale sono aumentati. Questi numeri evidenziano l’importanza della cultura per l’economia e la società umbra, con prospettive di crescita interessanti.

Le dichiarazioni di Sbarigia, dell’Apa, sottolineano l’importanza di evitare la frammentazione decisionale e di adottare politiche a lungo termine per sostenere lo sviluppo del settore culturale. Queste indicazioni indicano una volontà di promuovere strategie concertate e durature per valorizzare al meglio il patrimonio culturale dell’Umbria e garantire un impatto positivo sull’occupazione e sull’economia regionale.

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