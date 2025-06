“Un Castello di Birra” 2025: Centro Storico di di Sant’Omero (TE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Preparatevi per il ritorno di “Un Castello di Birra”! L’attesissima edizione 2025 si terrà dal 17 al 22 giugno nel suggestivo centro storico di Sant’Omero (TE). Per sei giorni, il borgo si trasformerà in un palcoscenico di festa, gusto e divertimento, come promette il motto dell’evento: “Beer, Food and Fun”. Gli appassionati e i curiosi potranno immergersi in un’atmosfera unica, caratterizzata dalla presenza di birre artigianali selezionate, sia locali che internazionali, perfette per accompagnare le proposte degli stands gastronomici – precisa il comunicato. L’evento sarà inoltre animato da musica live che allieterà le serate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’organizzazione invita tutti a seguire la pagina ufficiale dell’evento per rimanere aggiornati sui birrifici partecipanti, il programma musicale completo e tutte le altre novità che riserverà questa edizione 2025. Un appuntamento da segnare in calendario per vivere un’esperienza indimenticabile nello scenario incantevole del castello – recita il testo pubblicato online.

