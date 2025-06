“Una mossa per l’ambiente”: domenica a Piazza Torlonia trofeo di dama nel segno della sostenibilità

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Nella dama, come nella vita, è fondamentale saper sacrificare per ottenere il meglio” (Ed Wynn, attore e cabarettista statunitense). Domenica 15 giugno, Piazza Torlonia, ad Avezzano, diventerà una fucina per le idee e per le strategie tête-à-tête grazie alla seconda edizione del Trofeo intitolato “Una Mossa per l’Ambiente”, dedicato agli sport della mente – Nella cornice di “Ambientiamoci 2025”, format dell’amministrazione comunale dedicato al tema green e dell’ecosostenibilità, “non poteva mancare quest’iniziativa, che lo scorso anno ebbe tanto successo, soprattutto tra i più giovani”. Lo afferma l’assessore all’Ambiente, Maria Antonietta Dominici, che continua: “Il torneo di dama “Una mossa per l’Ambiente” è nato proprio nel 2024, in perfetta sinergia con il Circolo Dama di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Per quest’estate, non potevamo farne a meno: l’appuntamento unisce sport, cultura e sostenibilità”. Tattiche, condivisione, sfida sana ed equilibrata, ma anche amore per la riflessione e per i match che condensano intelligenza ed efficacia: domenica mattina, dalle ore 9 fino alle 14, Piazza Torlonia diventerà una damiera a cielo aperto – L’evento prevedrà tornei di Dama Italiana e Dama Internazionale “open”, nel senso che saranno aperti a tutti gli appassionati che desidereranno cimentarsi negli sport della mente, “sempre più apprezzati dai giovani – – sottolinea Emi Di Stefano, delegata FID (Federazione Italiana Dama) Abruzzo e, nell’arco della domenica di gioco, anche direttore di gara – Quella del 15 giugno sarà un’occasione imperdibile per valorizzare la dama, promuovere l’educazione ambientale ed offrire ai nostri ragazzi un’importante opportunità di crescita sportiva e personale”. Alla manifestazione, prenderanno parte, oltre al Circolo Dama di Avezzano, anche i Circoli della città dell’Aquila e di Corropoli, in un’ottica di sana competizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della giornata, inoltre, il clima diventerà ancora più effervescente grazie alla realizzazione del Trofeo CONI di Dama Italiana, riservato agli Under 14 tesserati FID. I primi quattro classificati avranno l’onore di rappresentare l’Abruzzo alle Finali Nazionali che si terranno a settembre a Lignano Sabbiadoro – recita il testo pubblicato online. L’organizzazione del Trofeo è stata curata dalla presidente del Circolo Dama di Avezzano, Piera Liberati, e da tutto il Direttivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

