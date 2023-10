“Unica”: ecco la nuova piattaforma digitale per famiglie, studentesse e studenti

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Dallo scorso 11 ottobre è online Unica, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito annunciata dal Ministro Giuseppe Valditara a Forlì durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Gli obiettivi Unica è stata ideata per offrire, per la prima volta, un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni scuola – famiglia – viene evidenziato sul sito web. Particolare attenzione è data al tema dell’orientamento: grazie a nuovi strumenti, con il docente tutor, che consentiranno a ciascun studente di individuare e valorizzare i propri talenti e che, con il docente orientatore, daranno un concreto supporto nell’individuazione del percorso più indicato per il futuro dei ragazzi, universitario o professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La piattaforma è disciplinata da un decreto ministeriale firmato dopo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali – aggiunge la nota pubblicata. I servizi di Unica La piattaforma è disponibile per oltre 10 mila scuole statali e paritarie, interessando più di 6,5 milioni di studenti, circa 8 milioni di genitori, delegati, tutori o responsabili genitoriali, e più di 1 milione di persone che lavorano ogni giorno nella scuola – Navigando all’interno della piattaforma è possibile: consultare informazioni e dati utili per una scelta consapevole del percorso scolastico e post – scolastico; fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali relativi all’orientamento, alle iscrizioni, ai pagamenti, nonché alle iniziative a sostegno del diritto allo studio; seguire facilmente l’intero ciclo scolastico e i principali traguardi raggiunti attraverso l’E-portfolio, un documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie; entrare in contatto con il tutor scolastico e il docente orientatore, le nuove figure istituite dal Mim per supportare famiglie e studenti nei momenti di scelta del percorso scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Unica è organizzata in tre sezioni: Orientamento, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore; Vivere la scuola, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico; Strumenti, per semplificare la vita delle famiglie con servizi innovativi; Inoltre sulla piattaforma sono a disposizione: dati e informazioni sulle possibilità offerte dal panorama formativo e dal mondo del lavoro; numerosi servizi che arricchiscono l’offerta formativa e l’esperienza scolastica in materia di inclusione, cyber-bullismo, Educazione civica, alimentare e sportiva – Fonte: Omnia del Sindaco

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it