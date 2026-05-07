Unipol Dome Milano: Ligabue celebra con un evento

Nelle ultime ore, il tema dell’Unipol Dome di Milano è diventato uno dei più ricercati online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Ligabue ha celebrato l’apertura dell’arena con un evento speciale, durante il quale ha presentato il suo nuovo singolo dedicato alle donne vittime di abusi. Questo gesto significativo ha reso ancora più emozionante l’inaugurazione della Unipol Dome Arena a Santa Giulia, definita il nuovo ‘tempio della musica’. Un momento intenso, carico di significato e di impegno sociale, che ha reso ancora più speciale l’apertura di questo importante spazio dedicato alla musica e agli eventi culturali.

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