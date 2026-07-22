Us open: Sinner guida azzurri, Alcaraz torna in campo

Il tema dell’Us Open è attualmente in tendenza online, con particolare interesse per il ritorno in campo di Alcaraz dopo l’infortunio. Matteo Berrettini, Jannik Sinner e gli altri sei azzurri sono pronti a sfidare i migliori nel torneo statunitense.

La notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed conferma l’attenzione crescente verso l’evento sportivo.

L’Us Open su SuperTennis vedrà la partecipazione di dieci italiani nei main draw, con Sinner a guidare il gruppo. La presenza di Alcaraz nel tabellone aggiunge fascino e aspettativa all’evento.

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