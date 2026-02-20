Usa minaccia ritorsioni su Buy European

In queste ore, il tema del ‘Buy European’ è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli Stati Uniti hanno minacciato ritorsioni nei confronti dell’Unione Europea riguardo alle clausole ‘Buy European’ negli appalti per la difesa. Il Pentagono ha chiaramente espresso il suo dissenso, sottolineando l’importanza di non escludere le industrie americane dal riarmo europeo. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni commerciali tra le due potenze, richiedendo un delicato equilibrio nelle trattative in corso. Per rimanere informati su eventuali sviluppi e approfondimenti su questo tema, è consigliabile consultare fonti affidabili online.