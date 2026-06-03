Vacanza in Sardegna: polemiche per riservisti israeliani

La Sardegna è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia dei riservisti dell’esercito israeliano che tornano in vacanza sull’isola facendo scalpore. Le proteste a Cagliari per i voli da Israele hanno sollevato interrogativi e polemiche, con attivisti che denunciano la presenza dei ‘militari in vacanza’.

Le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle definiscono ‘inaccettabile’ la situazione e chiedono chi sia responsabile di organizzare tali soggiorni. L’argomento è molto ricercato online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca, suscitando interesse e dibattiti.

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