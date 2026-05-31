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Eventi e Cultura

Vacri accoglie la delegazione di Farmington per festeggiare il Gemellaggio: ratifica dell’Accordo di Amicizia il 5 giugno.

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Vacri, in provincia di Chieti, accoglierà la delegazione proveniente da Farmington (USA) dal 3 al 6 giugno per le celebrazioni ufficiali del Gemellaggio tra le due città. Il momento clou dell’evento si terrà venerdì 5 giugno alle ore 17:00 con il Consiglio Comunale straordinario e la ratifica dello storico Accordo di Amicizia.

Il sindaco di Vacri, Piergiuseppe Mammarella, accoglierà il sindaco di Farmington Joe LaRussa per celebrare insieme questo importante momento di gemellaggio. In serata, la cittadinanza è invitata alla “Cena del Gemellaggio” che si terrà in Piazza della Repubblica.

Le due amministrazioni comunali si incontreranno per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra le due comunità. La presenza dell’ex console d’Italia a Detroit Allegra Baistrocchi testimonia l’importanza dell’evento e sottolinea l’importanza dei rapporti internazionali tra i due paesi.

Il comunicato stampa inviato dall’Addetto Stampa Piero Vittoria include anche delle foto che ritraggono i sindaci delle due città insieme, evidenziando la volontà di cooperazione e scambio culturale che caratterizza il gemellaggio tra Vacri e Farmington.

L’evento, che si svolgerà per quattro giorni, rappresenta un’importante occasione per promuovere la conoscenza reciproca tra le due realtà e per favorire lo scambio di esperienze e progetti. La collaborazione tra Vacri e Farmington si conferma così come un modello di gemellaggio virtuoso e proficuo, in grado di portare benefici sia alle comunità locali che ai singoli cittadini coinvolti.

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