giovedì, Dicembre 11, 2025
Vacri, cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia Dialettale il 13 dicembre

Il prossimo 13 dicembre si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia Dialettale “Città di Vacri” presso il Centro Sociale di Vacri. Questo prestigioso concorso, giunto alla sua 55esima edizione per i concorrenti adulti e alla 20esima per gli studenti di ogni ordine e grado, rappresenta il concorso di poesia dialettale più longevo d’Italia. Grazie all’impegno del sindaco Piergiuseppe Mammarella e del presidente del Consiglio Comunale Antonio Pelaccia, delegato alla Cultura, oltre al supporto decisivo degli sponsor, l’Amministrazione Comunale di Vacri ha voluto rafforzare l’importanza di questa tradizione culturale locale. Le poesie inviate sono state valutate da una giuria altamente qualificata, composta da sei professori di Lettere e Filosofia, coordinati dallo stesso Antonio Pelaccia. Durante la cerimonia, saranno comunicati i nomi delle poesie vincitrici nelle varie categorie e quelle che hanno ricevuto menzione speciale. Come di consueto, le opere vincitrici saranno pubblicate in un libro dedicato che conterrà anche i saluti del sindaco e cenni storici sulla manifestazione. L’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare la cultura locale e il talento degli autori, promuovendo così anche il dialetto e le tradizioni abruzzesi.

