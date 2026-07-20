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Eventi e Cultura

Vacri si prepara ad omaggiare San Francesco con lo spettacolo “AMORE, MERAVIGLIA E DOLCE SGUARDO” di ItineDante

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Il 22 luglio, a Vacri, si terrà lo spettacolo teatrale “AMORE, MERAVIGLIA E DOLCE SGUARDO” un omaggio alla figura di San Francesco tra parole, danza e musica. L’evento sarà scritto, diretto e interpretato da Pierluigi Di Clemente.

Lo spettacolo esplorerà la vita di San Francesco, uno dei personaggi più celebri e affascinanti della storia italiana, in occasione delle celebrazioni dei 800 anni dalla sua morte.

Piero Vittoria, l’addetto stampa dell’evento, ha invitato i colleghi a dare notizia dell’evento con un articolo pubblicato su AbruzzoNews24.

In allegato al comunicato stampa è presente una foto di repertorio e una di Pierluigi Di Clemente realizzate presso il Museo “Costantino Barbella di Chieti” in occasione di un’altra rappresentazione di ItineDante.

L’evento si preannuncia avvincente e ricco di emozioni, un modo unico per celebra la figura di San Francesco attraverso le arti della parola, della danza e della musica.

Gli appassionati sono quindi invitati a partecipare a “AMORE, MERAVIGLIA E DOLCE SGUARDO” per immergersi nella storia e nella spiritualità di San Francesco in un modo del tutto originale e coinvolgente.

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