Vacri si prepara alla 48ª Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato: ospite speciale Paolo Notari

Al via la 48ª Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato Città di Vacri e 1ª edizione del Festival del Distretto Biologico “Verdi Valli Teatine”. Domani, giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 17:00, si aprirà presso l’Area Fieristica “Antica Fornace” in località San Vincenzo Vacri la 48ª Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato Città di Vacri e il Primo Festival del Distretto Biologico “Verdi Valli Teatine”.

All’inaugurazione sarà presente Paolo Notari, noto giornalista, conduttore e inviato Rai.

Organizzata dall’Ente Fiera, con il patrocinio del Comune di Vacri, l’evento costituisce un’importante occasione per promuovere le eccellenze del territorio, dal settore agroalimentare a quello artigianale, riunendo in un unico contesto le principali attività produttive, le istituzioni, le associazioni di categoria e le comunità locali.

“A partire dalle ore 17:00 di domani, presso l’Area Fieristica “Antica Fornace” di San Vincenzo Vacri, prenderà il via la 48ª edizione della Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato Città di Vacri insieme alla prima edizione del Festival del Distretto Biologico “Verdi Valli Teatine”. ha dichiarato l’Ente Fiera in merito all’evento.

Si invita il pubblico interessato a partecipare e a scoprire le diverse eccellenze presenti, che spaziano dal settore agroalimentare a quello artigianale, riflettendo la varietà e la ricchezza del territorio. Un’occasione unica per valorizzare le produzioni locali e promuovere le tradizioni del luogo.

La presenza di Paolo Notari, giornalista di fama nazionale, contribuirà ad aggiungere un tocco di prestigio all’evento, sottolineando il suo rilevante significato e l’importanza delle iniziative promosse.

L’Ente Fiera, insieme al Comune di Vacri, si impegna a garantire la riuscita e il successo di questa manifestazione che mira a consolidare i legami tra le diverse realtà produttive e associative presenti sul territorio, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio locale.

Si ringrazia l’Addetto Stampa Piero Vittoria per aver fornito queste importanti informazioni e si auspica che l’evento possa suscitare l’interesse e la partecipazione attiva di un ampio pubblico desideroso di scoprire le bellezze e le peculiarità del territorio di Vacri e delle Verdi Valli Teatine.