Valle Peligna piange la scomparsa di Piero Di Nino, Massimo Verrecchia esprime cordoglio

Con profonda commozione si apprende della scomparsa di Piero Di Nino, imprenditore di grande successo e figura autorevole del Centro Abruzzo. Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, esprime il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella Valle Peligna e nell’intera regione.

Verrecchia sottolinea che Piero Di Nino è stato non solo un imprenditore di successo, ma anche un visionario che ha investito nel territorio, creando opportunità di sviluppo e contribuendo in modo determinante alla crescita economica e sociale della comunità abruzzese. La sua capacità imprenditoriale, la determinazione e il coraggio sono stati un esempio per generazioni.

L’impegno e il talento di Piero Di Nino hanno portato il nome dell’Abruzzo oltre i confini regionali, dimostrando che anche dalla Valle Peligna possono nascere realtà di eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale. In questo momento di grande dolore, Verrecchia esprime il suo sincero cordoglio all’amica Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna, e a tutta la sua famiglia.

Il messaggio di solidarietà viene esteso alla famiglia Di Nino, a cui il capogruppo di Fratelli d’Italia si lega per un profondo rapporto di stima e amicizia. Verrecchia conclude dicendo di condividere il dolore per questa perdita così significativa.

La scomparsa di Piero Di Nino rappresenta una grande perdita per l’Abruzzo, che oggi piange la mancanza di uno dei suoi protagonisti più autorevoli. La sua eredità imprenditoriale e umana continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

L’Aquila, 14 giugno 2026

Ufficio stampa Tiziana Le Donne