Vandalizzata sede di Fratelli d’Italia a Pescara: gruppo regionale condanna l’atto di vandalismo e chiede rispetto per la democrazia

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, insieme ai consiglieri regionali Leonardo D’Addazio e Luca De Renzis, ha espresso ferma condanna per i gravi atti vandalici avvenuti a Pescara ai danni della sede del partito. La struttura è stata imbrattata con scritte realizzate mediante spray e contrassegnate dal simbolo della falce e martello.

“Si tratta di un gesto inaccettabile e profondamente offensivo”, hanno dichiarato i consiglieri regionali di FdI, sottolineando che tali azioni colpiscono non solo una forza politica ma anche i principi del confronto democratico e del rispetto reciproco. È emerso inoltre che gli atti vandalici sono avvenuti proprio nella giornata del 25 aprile, ricorrenza che dovrebbe rappresentare la libertà e l’unità di tutti gli italiani.

“La Festa della Liberazione non può e non deve essere strumentalizzata per giustificare comportamenti violenti, intimidatori o divisivi”, hanno proseguito i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Hanno inoltre ribadito che “la libertà conquistata con sacrificio non è la libertà di imbrattare, insultare o colpire chi la pensa diversamente”.

I rappresentanti del partito hanno denunciato che tali episodi sono il frutto di un clima generato da certe componenti politiche che preferiscono lo scontro alla costruzione di un dialogo serio e rispettoso. Hanno espresso la volontà di difendere i valori della democrazia, del pluralismo e della libertà, respingendo con forza ogni forma di intimidazione.

Fratelli d’Italia ha manifestato fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine, auspicando che i responsabili vengano rapidamente identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. La condanna per i gravi atti vandalici è stata resa nota dall’Ufficio stampa tramite un comunicato diffuso il 26 aprile 2026.