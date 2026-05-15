Varazze, concerto emozionante di Danilo Luce in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori 2026

Il cantautore abruzzese Danilo Luce si prepara a salire sul palco di piazza Bovani a Varazze sabato 16 maggio 2026, in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori. L’evento, che unisce musica e emozioni all’interno di uno degli appuntamenti più importanti della stagione ligure, vedrà Luce esibirsi con il chitarrista Domenico Di Girolamo in uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Tra i brani più attesi durante la serata, spicca “Un cuore in volo”, scritto da Luce per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Questo pezzo, presentato per la prima volta nel 2023 a Roma durante le celebrazioni ufficiali, è diventato un simbolo di appartenenza e riconoscenza verso le donne e gli uomini in uniforme.

“Esibirsi in occasione dell’Air Show e dei GP Days di Varazze rappresenta sempre un’emozione speciale”, ha dichiarato Danilo Luce. “C’è un’atmosfera unica, fatta di orgoglio, energia e partecipazione. La musica riesce a creare un legame autentico con il pubblico e con i valori che manifestazioni come questa rappresentano”.

Oltre ai grandi omaggi al rock italiano e all’omaggio musicale a Vasco Rossi, Danilo Luce presenterà anche i suoi inediti, tra cui “Tutti pazzi per la Guzzi”, un brano coinvolgente dedicato alla storica motocicletta italiana.

L’Air Show sarà preceduto da una giornata speciale dedicata all’Aeronautica Militare il 15 maggio, con un incontro pubblico presso la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” condotto dal Gen. B.A. (aus.) PIL. Tomaso Invrea. L’evento offrirà un’opportunità per scoprire il mondo dell’Aeronautica, del 15° Stormo e della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.

Danilo Luce, noto anche per la sua partecipazione come vocalist nel programma televisivo “Sarabanda” su Italia 1 e per i suoi impegni contro il bullismo e il cyberbullismo, si prepara per questo importante appuntamento live e continua la produzione di nuovi brani per futuri progetti.

Il concerto di Danilo Luce a Varazze farà da colonna sonora a un fine settimana che celebra spettacolo, cultura e senso di comunità, trasformando il litorale in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica e al volo.