Variazioni climatiche: avviso ONU su El Niño e caldo estremo

In queste ore, il tema del meteo è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed segnala che l’ONU mette in guardia sull’imminente ritorno di El Niño, con il rischio di caldo estremo.

L’organizzazione internazionale sottolinea che i cambiamenti climatici potrebbero aggravare gli effetti di questo fenomeno meteorologico. Si raccomanda quindi la preparazione e l’adozione di misure preventive per fronteggiare le possibili conseguenze.

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