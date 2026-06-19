Vasco 2026: scaletta e emozioni

In queste ore, il tema della scaletta del concerto di Vasco Rossi del 2026 è diventato virale online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Fan accampati fuori dallo stadio San Nicola di Bari, in attesa del mitico rocker, mentre il sindaco Leccese offre calzoni di cipolla come segno di accoglienza e condivisione.

Una serata che promette emozioni e grandi successi musicali, con navette speciali attive da via Capruzzi e Polipark per agevolare l’arrivo dei fan. Il clima è di attesa e allegria, con il sindaco che si intrattiene tra la folla, regalando sorrisi e gustose specialità locali.

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