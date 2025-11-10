- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
Attualità

Vasto, A Vasto aperte 109 nuove strutture ricettive dal 2016 ad oggi

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:«Dopo la soddisfazione per i dati relativi alle presenze e agli arrivi in città, possiamo celebrare un ulteriore traguardo – Dall’inizio del mio primo mandato, nel 2016, ad oggi, sono state aperte – dichiara il sindaco Francesco Menna – 109 nuove strutture ricettive extra-alberghiere – si apprende dalla nota stampa. Di queste 73 sono bed and breakfast, 28 affittacamere, 6 residence e 2 locazioni imprenditoriali – aggiunge la nota pubblicata. Un risultato importante che testimonia la vitalità di Vasto e la fiducia crescente degli operatori nel potenziale della città. È motivo di grande soddisfazione per noi vedere come il settore dell’ospitalità continui a crescere in modo così significativo». «Questi risultati testimoniano – sottolinea l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Licia Fioravante – la vitalità e la capacità di innovazione del tessuto economico cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Le 109 nuove strutture ricettive aperte in questi anni non sono soltanto un numero, ma rappresentano la conferma di un’economia locale dinamica, capace di rinnovarsi e di investire sul territorio – recita il testo pubblicato online. Strutture che alzano sicuramente il segmento delle visite della nostra città. Si tratta di un segnale concreto di fiducia che contribuisce a creare nuove opportunità occupazionali e a rendere la nostra città sempre più competitiva: investire sulla ricettività significa investire sul futuro e sullo sviluppo  economico di Vasto».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

