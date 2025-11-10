Vasto, A Vasto aperte 109 nuove strutture ricettive dal 2016 ad oggi

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:«Dopo la soddisfazione per i dati relativi alle presenze e agli arrivi in città, possiamo celebrare un ulteriore traguardo – Dall’inizio del mio primo mandato, nel 2016, ad oggi, sono state aperte – dichiara il sindaco Francesco Menna – 109 nuove strutture ricettive extra-alberghiere – si apprende dalla nota stampa. Di queste 73 sono bed and breakfast, 28 affittacamere, 6 residence e 2 locazioni imprenditoriali – aggiunge la nota pubblicata. Un risultato importante che testimonia la vitalità di Vasto e la fiducia crescente degli operatori nel potenziale della città. È motivo di grande soddisfazione per noi vedere come il settore dell’ospitalità continui a crescere in modo così significativo». «Questi risultati testimoniano – sottolinea l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Licia Fioravante – la vitalità e la capacità di innovazione del tessuto economico cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Le 109 nuove strutture ricettive aperte in questi anni non sono soltanto un numero, ma rappresentano la conferma di un’economia locale dinamica, capace di rinnovarsi e di investire sul territorio – recita il testo pubblicato online. Strutture che alzano sicuramente il segmento delle visite della nostra città. Si tratta di un segnale concreto di fiducia che contribuisce a creare nuove opportunità occupazionali e a rendere la nostra città sempre più competitiva: investire sulla ricettività significa investire sul futuro e sullo sviluppo economico di Vasto».

