Vasto, A Vasto la presentazione del libro dedicato a Willy Monteiro

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sabato 07 marzo alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto, si terrà l’iniziativa dedicata a Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 in seguito a una violenta e brutale aggressione, promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili e all’Istruzione in collaborazione con l’Associazione Grido e gli Istituti secondari disecondo grado della città.Per l’occasione sarà presentato il libro “40 secondi – la luce del coraggio il buio della violenza”, scritto dalla giornalista di la Repubblica dott.ssa Federica Angeli, che sarà presente all’incontro – L’autrice, cronista di cronaca nera e giudiziaria, ha ottenuto numerosiriconoscimenti per aver seguito e trattato vicende legate alla criminalità organizzata – viene evidenziato sul sito web. Interverranno il Dott. Bruno Giangiacomo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Roma, e l’Avvocata Loredana Mazzenga, del Foro di Roma, che hanno preso parte alprocesso penale nei confronti degli imputati. Parteciperanno alcune classi quarte degli Istituti secondari di secondo grado della città: il Polo Liceale “Pantini-Pudente”, l’IIS “Mattei Palizzi”, il Polo Liceale “R. Mattioli”.Ad aprire la presentazione saranno i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna, dell’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione Paola Cianci e dei dirigenti scolastici prof.ssa Anna Orsatti, prof.ssa Maria Grazia Angelini e il prof. Nino Fuiano – aggiunge testualmente l’articolo online. A moderare l’incontro sarà il dott. Roberto Naccarella, giornalista pubblicista – si apprende dal portale web ufficiale. “La figura di Willy Monteiro Duarte – dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna – rappresenta per tutti noi un simbolo di coraggio civile, di rispetto e di difesa dei valori fondamentali della convivenza – si legge sul sito web ufficiale. Con questa iniziativa i nostri giovani potranno vivere un momento di riflessione profonda sul valore della vita e dell’amicizia – si legge sul sito web ufficiale. Come Amministrazione comunale crediamo fortemente nel ruolo dell’educazione come strumento per contrastare ogni forma di violenza, bullismo e indifferenza – si apprende dal portale web ufficiale. Parlare di Willy significa parlare di rispetto e responsabilità e per questo non deve essere dimenticato – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo convegno e sono certo che sarà un’occasione importante per trasmettere un messaggio chiaro – riporta testualmente l’articolo online. La legalità e il coraggio civile sono valori che devono guidare ogni giorno le nostre scelte”.“Lo scorso novembre insieme alle classi quarte – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione Paola Cianci – abbiamo aderito all’anteprima nazionale del film di Vincenzo Alfieri tratto dal libro di Federica Angeli e l’evento di sabato rappresenta una ulterioreoccasione concreta per interrogarci sul ruolo che ciascuno di noi come istituzione, scuola, famiglie e giovani, deve assumere attraverso politiche concrete di prevenzione della violenza diffondendo una maggiore cultura della solidarietà. Ai ragazzi e alle ragazze dobbiamo offrire strumenti, opportunità e modelli positivi affinché possano diventare protagonisti di una comunità più giusta e inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Un ringraziamento sentito al dott. Bruno Giangiacomo, per aver fortemente voluto questa iniziativa, mettendo a disposizione la sua esperienza diretta di Procuratore Generale nel processo di appello a carico degli imputati coinvolti nell’omicidio di Willy. Grazie all’Associazione Grido per aver collaborato all’organizzazione e a tutte le scuole per aver aderito con attenzione e sensibilità.”

