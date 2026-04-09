Vasto, A Vasto torna il Festival di Primavera dal 25 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Vasto Marina si prepara a rivivere un’esplosione di colori e spettacoli con la quarta edizione del Festival di Primavera – Un appuntamento ormai atteso che, dal 25 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio 2026, animerà il lungomare con un ricco calendario di iniziative ricreative e culturali, tra concerti, musica e momenti di animazione pensati per tutte le età. Il programma completo della manifestazione, patrocinata dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto e realizzata in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, sarà diffuso nei prossimi giorni sul sito e i canali social dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Il Festival di Primavera – per il sindaco Francesco Menna – rappresenta un’occasione importante per celebrare la bellezza del nostro territorio e dare ufficialmente il via alla stagione turistica – si apprende dal portale web ufficiale. Stiamo ultimando un programma che saprà valorizzare anche quest’anno il lungomare con eventi di qualità, musica e intrattenimento diffuso». «Sarà un’occasione – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – per vivere appieno gli spazi all’aperto, sostenere le attività locali e promuovere Vasto come meta attrattiva anche nei periodi di bassa stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera festosa del Festival di Primavera per trascorrere insieme queste giornate all’insegna del divertimento, della cultura e della condivisione».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it