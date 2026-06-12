Vasto, A Vasto una pensilina dedicata a Renata Fonte

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È stata presentata lunedì scorso a Vasto l’opera dedicata a Renata Fonte, realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico Pantini-Pudente, coordinati dai professore Alessandra Minerva e Angela Ruberto, realizzata sul plexiglas della pensilina situata nei pressi della Villa Falcone e Borsellino – riporta testualmente l’articolo online. La cerimonia è stata accompagnata dalla lettura dei testi elaborati dalle studentesse e dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane, coordinati dalle professoresse Francesca D’Alfonso e Clara Evangelista – viene evidenziato sul sito web. La nuova installazione si aggiunge a quelle già presenti nel quartiere San Paolo e dedicate a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, don Peppe Diana, Peppino Impastato, Lea Garofalo e Rita Atria, dando continuità a un percorso di memoria e impegno civile condiviso con il mondo della scuola – Erano presenti il sindaco Francesco Menna, l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci, la dirigente scolastica Anna Orsatti, le docenti dei due licei tra le quali coloro che hanno partecipato al corso di formazione promosso ogni anno dall’Associazione Libera – si legge sul sito web ufficiale. «Dedicare uno spazio pubblico a Renata Fonte significa tenere viva la memoria di una donna che ha sacrificato la propria vita per difendere il bene comune e la legalità. Questa pensilina, collocata accanto alla Villa Falcone e Borsellino, diventa un segno concreto e quotidiano di impegno civile, soprattutto per le nuove generazioni, affinché il ricordo si trasformi in consapevolezza e responsabilità», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web. «Attraverso l’arte e le parole dei giovani abbiamo raccontato il coraggio di donne e uomini che non si sono arresi alla violenza mafiosa, – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – pagando con la vita la loro scelta di libertà e giustizia – Le opere realizzate hanno donato alla città luoghi di bellezza e di riflessione, lasciando un segno tangibile nello spazio pubblico e nella coscienza collettiva – È un’esperienza che ha caratterizzato profondamente il nostro impegno amministrativo e che continua a crescere grazie alla collaborazione con le scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ringraziamento va all’Associazione Libera Chieti, alla dirigente scolastica, alle docenti, ai ragazzi e alle ragazze che nel tempo hanno condiviso questo cammino che sono certa proseguirà perché ha rafforzato ancora di più la nostra identità di comunità impegnata per i diritti umani e per la legalità».

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it