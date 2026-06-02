Vasto, Abruzzo Giovani, al via a Vasto cinque laboratori gratuiti

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Prenderanno il via nelle prossime settimane le attività del progetto Abruzzo Giovani, finanziato attraverso ilFondo Nazionale per le Politiche Giovanili, promosso da PMI Services in collaborazione con l’Assessorato allePolitiche Giovanili del Comune di Vasto, destinato anche ai Comuni di Casalbordino, Villalfonsina, Pollutri eTorino di Sangro che fanno parte dall’Ambito Distrettuale Sociale Vastese n. 7.Le attività si svolgeranno presso il Centro Berlinguer – Spazio Giovani, in Via Anelli 71 a Vasto, e saranno rivolteai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.Il programma prevede i seguenti laboratori gratuiti:”Musica per Immagini – Dalla scena all’emozione”, a cura di Angelo Marrone, il 13 giugno dalle ore 17.00alle ore 20.00;”La Voce in Scena – Workshop di canto e performance”, a cura di Nicole Massanisso, il 18 giugno dalle ore17.00 alle ore 20.00;”La Voce delle Parole – Uso della voce tra teatro e professione”, a cura di Antonio Ligas, il 19 giugno dalleore 10.00 alle ore 13.00;”L’Arte dell’Imprevisto – Workshop di improvvisazione e lavoro attoriale”, a cura di Antonio Ligas, il 19giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00;”Silenzio, Azione! – Il cinema senza voce”, a cura di Giorgia Berardi, il 22 e 24 giugno dalle ore 17.00 alleore 20.00.Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con posti limitati.Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi allo Sportello Informagiovani, attivo all’interno del CentroBerlinguer dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, chiamando al numero 351716 7589 oppurescrivendo all’indirizzo e-mail centroberlinguer@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it.“Un’importante opportunità per il nostro territorio e per le nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Investire sui giovani – ha dettoil sindaco Francesco Menna – significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo occasioni concretedi formazione, aggregazione e sviluppo delle proprie competenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’avvio dei laboratori conferma l’attenzionedell’Amministrazione comunale verso le esigenze dei giovani – precisa il comunicato. Il Centro Berlinguer continua ad essere un puntodi riferimento per i ragazzi e le ragazze del territorio, un luogo in cui costruire opportunità, condividereesperienze e valorizzare talenti e potenzialità.”“Per il Comune di Vasto si tratta della terza esperienza finanziata nell’ambito di Abruzzo Giovani, – dichiaral’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci – un risultato che dimostra la capacità dell’amministrazionecomunale di investire con continuità sulle nuove generazioni, rafforzando le attività gratuite che si svolgonoda anni presso il Centro Berlinguer. La ricerca di finanziamenti rappresenta una scelta strategica che ciconsente di offrire attività completamente gratuite e di alta qualità, garantendo pari opportunità di accessoalla formazione e alla crescita personale – Spesso percorsi artistici, laboratori creativi e attività formative, comequelle proposte, comportano costi che non tutte le famiglie possono sostenere – Con iniziative come questavogliamo permettere a tutte e a tutti di avvicinarsi a discipline che favoriscono l’espressione di sé, la creatività,la socializzazione e l’acquisizione di nuove competenze – Continueremo a lavorare – conclude Cianci – pefavorire opportunità che consentano di ampliare l’offerta culturale del territorio attraverso la partecipazionedei giovani.”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it