Vasto accende l’estate con “Notte in Centro”: il 24 luglio Rosalia Porcaro in Piazza Rossetti

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Venerdì 24 luglio torna a Vasto l’appuntamento con “Notte in Centro”, l’evento che animerà il cuore della città con spettacoli, musica e intrattenimento – riporta testualmente l’articolo online. Piazza Rossetti e le vie del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti, musica dal vivo, DJ set, ballerine brasiliane, trampolieri e performance artistiche – Per l’occasione, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, offrendo l’opportunità di vivere una serata di shopping estivo tra promozioni, saldi di stagione e un’atmosfera di festa – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo – in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro, si conferma tra gli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 21:30, in Piazza Rossetti, salirà sul palco Rosalia Porcaro, tra le protagoniste più apprezzate della comicità italiana e volto storico di Zelig. L’artista porterà in scena “Semp’ Essa”, uno spettacolo che intreccia ironia e satira – viene evidenziato sul sito web. «”Notte in Centro” nasce con l’obiettivo di promuovere il centro storico come luogo di incontro, socialità e aggregazione – La manifestazione rappresenta un esempio concreto di come cultura, spettacolo e commercio possano fare squadra per valorizzare la nostra città», dichiara il sindaco Francesco Menna – «L’appuntamento contribuirà a rendere il centro storico sempre più vivo e attrattivo durante tutta l’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La serata registrerà senza dubbio una grande partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in eventi di qualità, capaci di coniugare intrattenimento e promozione del territorio», aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. «Invitiamo cittadini e visitatori a vivere il centro storico passeggiando e approfittando dei saldi e delle iniziative promosse dai nostri esercenti – precisa il comunicato. È un’occasione importante per sostenere il commercio locale», sottolinea Marco Corvino presidente del Consorzio Vasto in Centro – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it