Vasto, Adesione del Comune di Vasto alla piattaforma CUDE – contrassegno unificato disabili europeo

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Vasto, con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 4 marzo 2026, ha aderito ufficialmente alla piattaforma CUDE, disponibile sul Portale dell’Automobilista e promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – I titolari di contrassegno per persone con disabilità potranno registrare la targa o le targhe dei veicoli utilizzati per la mobilità, facilitando il riconoscimento automatico delle autorizzazioni alla sosta e alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) solo dei Comuni aderenti. «Con l’adesione alla piattaforma CUDE – dichiara il sindaco Francesco Menna – il Comune di Vasto compie un passo importante verso una città sempre più accessibile e attenta ai diritti delle persone con disabilità. Si tratta di uno strumento innovativo che semplifica gli spostamenti e riduce gli adempimenti burocratici, migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini». Per accedere alla piattaforma è necessario presentare al Comune la richiesta di adesione compilando l’apposito modulo previsto dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021. Nel modulo il richiedente deve indicare una targa “attiva” del veicolo utilizzato e, facoltativamente, una seconda targa – Una volta inseriti i dati nel sistema, il Comune consegna al richiedente un codice univoco alfanumerico che consente all’utente di accedere alla piattaforma tramite il Portale dell’Automobilista o attraverso l’app iPatente – L’assessore alla Polizia Locale Carlo Della Penna nel ringraziare gli uffici per il lavoro svolto sottolinea l’importanza dell’innovazione introdotta: «Con questa delibera facciamo un passo concreto verso una mobilità più integrata – Infatti, la piattaforma consente il riconoscimento automatico dei veicoli al servizio delle persone con disabilità nei Comuni che aderiscono al circuito nazionale, evitando disagi, contestazioni e sanzioni ingiuste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi è titolare di un pass disabili potrà muoversi con maggiore serenità anche fuori dal proprio Comune, senza doversi preoccupare di comunicazioni preventive o di possibili errori nei controlli – precisa il comunicato. È un’innovazione che semplifica la vita dei cittadini più fragili e allo stesso tempo rende più efficiente il lavoro della Polizia Locale, perché automatizza le verifiche e migliora la gestione degli accessi nelle ZTL e nelle aree regolamentate». L’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco evidenzia inoltre il valore inclusivo dell’iniziativa: «Questa adesione rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le persone con disabilità e le loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Semplificare le procedure e garantire una mobilità più agevole significa favorire autonomia, inclusione e partecipazione alla vita della comunità». Il CUDE è un contrassegno personale che può essere utilizzato su qualsiasi veicolo a disposizione del titolare, purché nel rispetto delle norme sulla circolazione – si apprende dalla nota stampa. Nel caso in cui si utilizzi un veicolo con targa diversa da quella indicata come attiva nella piattaforma, sarà necessario attivare la nuova targa per evitare eventuali sanzioni.La piattaforma non raccoglie né gestisce dati personali riferibili al titolare del contrassegno – recita il testo pubblicato online. L’informativa sul trattamento dei dati è disponibile nella fase di richiesta di adesione e di accesso alla piattaforma – si apprende dal portale web ufficiale. Per ulteriori informazioni e per presentare la richiesta di adesione è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.

