Vasto, Al Centro Berlinguer il Torneo di Fine Corso “TDA Next Gen”: gli scacchi protagonisti della crescita dei giovani

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 15.00 presso il Centro Berlinguer di Vasto, si svolgerà il Torneo di Fine Corso “TDA Next Gen”, iniziativa promossa nell’ambito delle attività promosse ai dal Progetto Giovani realizzata in collaborazione con l’associazione Vasto Scacchi – Torri degli Abruzzi e la Consulta Giovanile di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso che, nel corso dell’anno, ha coinvolto numerosi ragazzi e ragazze, dai più piccoli agli adolescenti, avvicinandoli al mondo degli scacchi attraverso corsi, laboratori e attività svolte anche in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.”Esprimo il mio apprezzamento – ha detto il sindaco Francesco Menna – per l’organizzazione di questo torneo di scacchi, che arricchisce l’offerta di attività per i giovani e promuove una disciplina capace di sviluppare capacità strategiche, spirito di confronto e senso di comunità.””Abbiamo investito con convinzione nella promozione degli scacchi come strumento educativo e di crescita personale – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci – i risultati ottenuti ci confermano che questa scelta è stata vincente – si apprende dalla nota stampa. Tanti bambini, bambine, ragazze e ragazzi si sono avvicinati a una disciplina che non è soltanto uno sport, ma una vera palestra di vita – viene evidenziato sul sito web. Gli scacchi aiutano a sviluppare concentrazione, capacità di analisi, pensiero strategico e gestione delle emozioni – Allo stesso tempo insegnano il rispetto delle regole, il fair play e il riconoscimento dell’avversario come parte fondamentale del gioco – Sono valori importanti che contribuiscono alla formazione delle nuove generazioni e che abbiamo voluto promuovere anche attraverso una proficua collaborazione con Vasto Scacchi e le scuole del territorio – Ringrazio gli istruttori, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutte le famiglie che hanno sostenuto questo percorso – riporta testualmente l’articolo online. Per i tanti partecipanti è stata un’opportunità concreta di aggregazione sana, inclusione e crescita – si apprende dal portale web ufficiale. “

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it