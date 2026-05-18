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Eventi e Cultura

Vasto al centro dell’attenzione: assemblea pubblica su frane, cemento e consumo di suolo

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Vasto, giovedì assemblea pubblica su frane e consumo di suolo

Giovedì 21 maggio, alle ore 17:30, si terrà a Vasto un’assemblea pubblica organizzata dal Forum H2O, da Italia Nostra del Vastese e da Konsumer Vasto, per discutere dei nuovi pesanti interventi edilizi previsti in città e del conseguente consumo di suolo.

L’incontro avrà luogo presso l’auditorium dell’Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di Vasto, in via Michetti 63. Sarà illustrata in dettaglio la proposta urbanistica dell’amministrazione comunale, che comporterebbe un consumo di suolo di 72 ettari, in una città che già ha il 15% del territorio asfaltato o cementificato.

Saranno evidenziate anche le situazioni di rischio idrogeologico e i ritardi del Comune nel migliorare la definizione delle aree a rischio di frane e allagamenti, dove sono previsti interventi edilizi. Sarà data ampio spazio agli interventi della cittadinanza per valutare le possibili forme di opposizione a questa deriva nell’uso insostenibile del suolo.

La partecipazione all’assemblea è libera e aperta a tutti, e si tratteranno tematiche cruciali per il territorio di Vasto e la tutela dell’ambiente.

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