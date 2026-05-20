Vasto, al PalaBCC studenti a confronto con Daniel Zaccaro contro bullismo e violenza

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si è svolto nella mattinata di ieri 19 maggio 2026, al PalaBCC di Vasto, l’incontro “Alleniamoci al rispetto – La rinascita di Daniel Zaccaro”, iniziativa dedicata ai temi del rispetto, della legalità e del contrasto al bullismo, che ha coinvolto numerosi studenti degli istituti scolastici del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Protagonista dell’evento è stato Daniel Zaccaro, autore del libro “Ero un bullo”, che ha offerto alle ragazze e ai ragazzi una testimonianza intensa e concreta sull’importanza delle scelte, della responsabilità e del rispetto verso gli altri – precisa la nota online. L’iniziativa è stata promossa con il coinvolgimento del Comune di Vasto, dell’associazione Emily Abruzzo, del Premio Letterario Emily, di Vasto Basket e di Aqualand del Vasto, insieme agli istituti scolastici partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, dell’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci, della presidente di Emily Abruzzo Teresa Maria Di Santo, di Christian Spadaccini per Vasto Basket e di Gianni e Silvio Petroro per Aqualand del Vasto – recita il testo pubblicato online. A moderare l’iniziativa la giornalista Paola Cerella – si apprende dal portale web ufficiale. «Portare nelle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani testimonianze autentiche come quella di Daniel Zaccaro significa investire concretamente nella crescita culturale e civile della nostra comunità. Il rispetto è il primo valore su cui costruire il futuro», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – «La cultura può e deve essere uno strumento prezioso di prevenzione e consapevolezza – si legge sul sito web ufficiale. Attraverso il racconto e il confronto diretto con gli studenti possiamo contribuire a diffondere messaggi positivi e modelli educativi sani», ha affermato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. «Bullismo e cyberbullismo non possono essere considerati semplici ragazzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono fenomeni che possono lasciare ferite profonde e per questo credo sia fondamentale continuare a investire nell’educazione al rispetto, all’ascolto e all’empatia – si apprende dal portale web ufficiale. Come istituzioni, insieme alle scuole, alle famiglie e alle associazioni, abbiamo il dovere di costruire spazi sicuri nei quali ragazze e ragazzi possano sentirsi liberi di esprimersi senza paura di essere giudicati – precisa il comunicato. Iniziative come questa sono preziose perché aiutano i giovani a comprendere il valore delle differenze e l’importanza di non lasciare mai nessuno solo – riporta testualmente l’articolo online. Grazie alla professoressa Teresa Di Santo, all’Associazione Emily Abruzzo e a tutte le scuole che hanno aderito», ha aggiunto l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci.«L’incontro di oltre mille studenti del territorio con Daniel Zaccaro è stato un momento straordinario di riflessione sulla legalità e sul rispetto che conferma l’importanza di offrire ai nostri ragazzi modelli reali di riscatto e di crescita – si apprende dal portale web ufficiale. Questo successo è il frutto di una sinergia preziosa con i dirigenti, il Comune di Vasto e il mondo imprenditoriale – Un ringraziamento sincero va all’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, che ha patrocinato con convinzione l’evento, alla famiglia Petroro e a Vasto Basket. Insieme continuiamo a seminare consapevolezza e senso di responsabilità», ha concluso la professoressa Teresa Maria Di Santo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it