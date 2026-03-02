Vasto, Al Teatro Rossetti è andato in scena Dove io splendo, progetto per l’educazione all’affettività

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al Teatro Rossetti di Vasto, alcune classi del Polo Liceale Pantini Pudente hanno assistito, venerdì scorso, allo spettacolo prodotto da Dafne ETS “Dove io splendo” ispirato al libro “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, scrittrice che al termine della performance si è confrontata con gli studenti. “L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta che il teatro e la cultura sono strumenti straordinari di crescita per i nostri giovani – aggiunge la nota pubblicata. Portare in scena uno spettacolo che affronta temi profondi, – ha detto il sindaco Francesco Menna – coinvolgendo attivamente le scuole del territorio, significa investire in consapevolezza, sensibilità e comunità. Ringraziamo Dafne ETS per il lavoro svolto e per aver scelto il Teatro Rossetti come luogo di questo importante percorso – riporta testualmente l’articolo online. ” “L’educazione all’affettività – ha aggiunto l’assessora alle Politiche giovanili Anna Bosco – è un tassello fondamentale per costruire relazioni sane e una società più attenta e inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Lo spettacolo ‘Dove io splendo’ ha saputo toccare temi importanti, aprendo uno spazio di ascolto e confronto autentico tra studenti, docenti e istituzioni.” “Portare l’educazione all’affettività nelle scuole – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’istruzione, Paola Cianci – significa scegliere da che parte stare – Significa investire nella prevenzione, nella cultura e nella consapevolezza, dando ai giovani strumenti per riconoscere e rispettare il consenso – aggiunge testualmente l’articolo online. Se anche solo una ragazza o un ragazzo, dopo questo spettacolo, saprà distinguere l’amore dal possesso e il desiderio dal diritto, avremo fatto un passo concreto verso una società più giusta, più libera e più umana – viene evidenziato sul sito web. Un sentito ringraziamento al Liceo Pantini Pudente, alla Dirigente scolastica, alle insegnanti, per aver accolto la proposta e dato il via a un percorso di educazione all’affettività, agli studenti e alle studentesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”

