Vasto, Al Teatro Rossetti lo spettacolo “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00, il Teatro Rossetti ospiterà lo spettacolo “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”, un intenso racconto teatrale, tratto dall’omonimo libro di Alessandro Cianci, che riporta alla luce una pagina cruciale e drammatica della storia locale e nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo ricostruisce la vicenda reale dell’assalto alla Camera del Lavoro di Vasto e della successiva persecuzione dei socialisti, con una caccia casa per casa che segnò profondamente la comunità. Attraverso testimonianze dirette e atti del Tribunale, la narrazione restituisce voce ai protagonisti di quegli eventi, offrendo al pubblico un’esperienza di memoria viva e condivisa – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa è compresa nelle attività culturali relative alla Festa della Liberazione e all’ottantesimo anniversario dalla Costituente – si apprende dalla nota stampa. «Questo spettacolo rappresenta un’importante occasione per la nostra comunità. Ricordare ciò che accadde nel 1921 significa confrontarsi con una pagina complessa della nostra storia e riaffermare i valori della democrazia, della libertà e del rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. La memoria non è solo un esercizio del passato bensì uno strumento per costruire consapevolezza nel presente», dichiara il sindaco Francesco Menna – «Portare in scena “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera” significa restituire voce a storie e testimonianze che meritano di essere conosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il teatro si conferma uno spazio privilegiato per la riflessione e il dialogo, capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto e profondo – recita il testo pubblicato online. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento di grande valore culturale e civile», aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it