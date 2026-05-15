Vasto, alla primaria “Martella” piantati agrumi e inaugurata l’aula all’aperto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi 15 maggio 2026, nel giardino della scuola primaria “L. Martella”, si è svolta l’iniziativa “Alberiamo le nostre scuole – Adotta un agrume”, promossa dall’Istituto comprensivo “G. Rossetti” di Vasto nell’ambito del progetto di continuità scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli alunni hanno partecipato alla messa a dimora degli agrumi donati da Vastarredo e all’inaugurazione dell’aula all’aperto – riporta testualmente l’articolo online. Erano presenti, con il sindaco Francesco Menna, gli assessori Gabriele Barisano, Alessandro d’Elisa e Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. «Un’iniziativa preziosa – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – per trasmettere ai più giovani il valore del rispetto per l’ambiente, della tutela del verde pubblico e della cura dei beni comuni – La partecipazione attiva degli studenti rappresenta un segnale importante perché educare le nuove generazioni alla sostenibilità significa costruire una comunità più responsabile – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio la scuola, il personale docente, le famiglie e Vastarredo per la realizzazione del progetto». L’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci ha sottolineato «l’importanza di iniziative che arricchiscono l’offerta educativa attraverso esperienze concrete, inclusive e formative, capaci di mettere le studentesse e gli studenti in relazione diretta con l’ambiente e con il valore della collaborazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento particolare alla dirigente prof.ssa Cristina Eusebi per l’adesione al progetto ed Emidio Salvatorelli per la donazione delle piante – Progetti come questo aiutano a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, della tutela ambientale e della cura del verde urbano, promuovendo comportamenti rispettosi e responsabili verso il territorio – È di fondamentale importanza la collaborazione tra Comune, scuole e realtà imprenditoriali del territorio per migliorare, valorizzare e rendere sempre più accoglienti e funzionali gli spazi scolastici cittadini».

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it