lunedì, Novembre 17, 2025
Attualità

Vasto, Anteprima nazionale del film “40 secondi” a Vasto – Le scuole al cinema per la legalità

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina, presso La Città del Cinema, le studentesse e gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado hanno partecipato alla proiezione, in anteprima nazionale, del film 40 secondi, per la regia di Vincenzo Alfieri – L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili e all’istruzione nell’ambito del progetto Scuole al Cinema per la legalità, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni a respingere ogni forma di violenza e discriminazione, riconoscendo il valore delle persone e la loro dignità umana – si legge sul sito web ufficiale. “Questa anteprima rappresenta un momento di altissimo valore umano ed educativo – dichiara il sindaco Francesco Menna –. La storia di Willy Monteiro Duarte non èsoltanto quella di una vittima innocente, ma un monito per tutti noi – aggiunge la nota pubblicata. La violenza non può, e non deve, essere mai una risposta – si legge sul sito web ufficiale. Con questa iniziativa desideriamo mostrareai nostri giovani la realtà cruda e atroce dei fatti e la sofferenza indicibile di una famiglia che ha perso un figlio per il solo fatto di essere uscito con amici per divertirsi.Coinvolgere le classi quarte di tutti gli istituti superiori significa portare questo messaggio direttamente a chi, domani, sarà protagonista della società.”“Le immagini del film ci riportano – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione Paola Cianci – ai giorni in cui tutto il Paese rimase sconvolto dallaviolenza inaudita che portò alla morte di Willy. Il regista ha raccontato le fasi antecedenti all’episodio che causò la morte del giovane e i contesti familiari e di vitaquotidiana delle persone coinvolte, già segnati da violenza e illegalità. Mi auguro che il dolore di quella famiglia resti nella mente delle nuove generazioni come unatestimonianza capace di guidarle a riconoscere il valore dell’altro e a mantenere atteggiamenti improntati alla convivenza civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo voluto dare il nostro contributo al grande lavoro che le scuole svolgono da sempre nel creare le basi per una società più consapevole e solidale – si apprende dalla nota stampa. ”

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell'Ente.

 

