Vasto, AONFERMATA ANCHE QUEST’ANNO LA BANDIERA VERDE PER VASTO

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

E’ stata confermata anche quest’anno per Vasto la bandiera verde – si apprende dalla nota stampa. Il riconoscimento assegnato dall’International Workshop of Green flags alle spiagge considerate adatte a bambini e adolescenti – precisa la nota online. “Vasto è uno dei due comuni della provincia di Chieti ad aver ottenuto il prestigioso vessillo rilasciato dai Pediatri – aggiunge la nota pubblicata. “La nostra città è stata premiata – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e Gabriele Barisano Assessore Vasto – per le spiagge che offrono servizi adeguati alle famiglie e ai bambini, per il mare, fondale basso e sicuro vicino alla riva, sabbia fine, servizio di salvataggio, presenza di aree attrezzate per i bambini – precisa la nota online. Un altro importante riconoscimento che dimostra l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della sostenibilità ambientante”. I vessilli saranno consegnati nel corso di una cerimonia in programma l’otto luglio nella sala comunale del Castello Carafa a Roccella Jonica – viene evidenziato sul sito web.

