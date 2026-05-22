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Vasto, Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

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Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Vasto per l’anno scolastico 2026/2027. Il bando è rivolto ai bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 maggio 2026. Le strutture interessate sono tre: il nido “San Paolo” (Via De Gasperi), “La Tana dei Cuccioli” (Via Incoronata) e lo “Stella Maris” (Viale Dalmazia, in concessione). Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite SPID o CIE, fino al 5 giugno 2026, sul portale dei servizi del Comune di Vasto o tramite il link diretto ai servizi scolastici – precisa la nota online. Alla domanda potrà essere allegato l’ISEE in corso di validità per la definizione delle rette e delle tre distinte graduatorie – si apprende dalla nota stampa. L’avvenuta ricezione della domanda sarà confermata da una ricevuta di protocollazione telematica – viene evidenziato sul sito web. Link: https://servizionline – si apprende dalla nota stampa. hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/contactcenter/elencopratiche – aspx?CCAT=SCUO&P=100.«Garantire servizi educativi di qualità per la prima infanzia è una priorità assoluta per la nostra Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. I nidi comunali rappresentano un pilastro fondamentale, un supporto concreto alle famiglie e uno spazio di crescita sicuro e stimolante per i nostri bambini, sul quale continuiamo a investire con determinazione», ha commentato il sindaco Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «Ogni anno l’accesso alle nostre strutture educative tramite procedure online risulta sempre più semplificato per le famiglie — sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci — che, in caso di difficoltà, vengono sempre supportate dal personale dell’Ufficio Scuola, che ringrazio per l’impegno nella gestione puntuale delle pratiche e nel rapporto con il pubblico – recita il testo pubblicato online. Ricordiamo che per il nido Stella Maris, in gestione in concessione sin dal 2022, il pagamento avverrà direttamente al concessionario – riporta testualmente l’articolo online. Invitiamo le famiglie a presentare le istanze entro i termini stabiliti, così da consentire la corretta formulazione delle graduatorie».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

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